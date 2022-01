SOIREE ST VALENTIN AU DOMAINE DES CONQUETES Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Aniane Hérault Aniane EUR 4 4 Pour cette soirée nous aurons le plaisir de recevoir le Duo de Guitaristes Costume & Pyjama qui interprèterons les plus belles chansons anglophones des années 70 à nos jours.

Déguster les vins du Domaine accompagnés de planches repas à partager. Nombres de places limitées, uniquement sur réservation;

