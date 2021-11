Le Tréport Le Tréport Le Tréport, Seine-Maritime Soirée St Sylvestre « show transformiste » Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Soirée St Sylvestre « show transformiste » Le Tréport, 31 décembre 2021, Le Tréport. Soirée St Sylvestre « show transformiste » JOA Casino Esplanade Louis Aragon Le Tréport

2021-12-31 – 2021-12-31 JOA Casino Esplanade Louis Aragon

Le Tréport Seine-Maritime Le Tréport Menu spéciale au restaurant à 120€ (boissons comprises + champagne et cotillons offerts à minuit + animation musicale toute la soirée) – show transformiste à 22h en salle des jeux.

Lieu Le Tréport Adresse JOA Casino Esplanade Louis Aragon Ville Le Tréport lieuville JOA Casino Esplanade Louis Aragon Le Tréport