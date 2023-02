Soirée St-Patrick LA COUPOLE, 25 mars 2023, ST LOUBES.

Venez fêter la Saint-Patrick à La Coupole de Saint-Loubès qui se transforme en pub irlandais pour l’occasion : concerts, bières locales et petite restauration ! Onde, imaginez une terre sonore où le rock progressif, le jazz et la pop explorent les rivages du folklore celte. Partez à la découverte d’Onde, cinq musicien·nes qui empruntent à la musique celtique ses rythmes et sonorités pour créer un langage musical poétique et saisissant. Les Crogs, originaires des vertes Charentes, ces 3 sculpteurs sonore multi-instrumentistes proposent un univers atypique, mélangeant des mélodies d’autrefois aux ambiances world, rock et électro. Les Crogs distillent une émulsion de textures acoustiques, électriques et électro. Avec CelKilt, Everyday’s St Patrick’s Day !!! Un pied bien ancré dans la tradition celtique, avec une cornemuse épique, CelKilt assume aussi pleinement ses penchants wok n’ woll. De l’autodérision, de la ferveur et du punch. Un seul but : transmettre le pouvoir du kilt !! Ouverture des portes : 18hPMR faites vous connaitre au 05.56.68.67.06 pour un placement adapté au mieux. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

LA COUPOLE ST LOUBES 36, Chemin de Nice Gironde

