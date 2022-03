Soirée St Patrick : Plugin Cover en concert Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Soirée St Patrick : Plugin Cover en concert Pleurtuit, 17 mars 2022, Pleurtuit. Soirée St Patrick : Plugin Cover en concert V and B 4 rue du Cap Horn Pleurtuit

2022-03-17 18:00:00 – 2022-03-17 21:30:00 V and B 4 rue du Cap Horn

Pleurtuit Ille-et-Vilaine La soirée St Patrick est de retour après deux ans d’absence. Concert de Reprise Anglo-Saxonne par le groupe Nantais Plugin Cover ! Guinness en pression et déco St Patrick. Jeudi 17 mars 2022 – de 18h à 21h30 – V and B Dinard-Pleurtuit dinardpleurtuit@vandb.fr +33 2 99 58 02 78 La soirée St Patrick est de retour après deux ans d’absence. Concert de Reprise Anglo-Saxonne par le groupe Nantais Plugin Cover ! Guinness en pression et déco St Patrick. Jeudi 17 mars 2022 – de 18h à 21h30 – V and B Dinard-Pleurtuit V and B 4 rue du Cap Horn Pleurtuit

