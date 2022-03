Soirée St Patrick La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Soirée St Patrick La Seyne-sur-Mer, 18 mars 2022, La Seyne-sur-Mer. Soirée St Patrick Salle Aillaud 7 boulevard Gounod La Seyne-sur-Mer

2022-03-18 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-18 22:00:00 22:00:00 Salle Aillaud 7 boulevard Gounod

La Seyne-sur-Mer Var La philarmonique et son ensemble Traoumad vous propose, avec le concours de Paul Dumartin de l’association Tra Do Folk, une soirée St Patrick. Au programme : animation musicale et initiation aux danses, de Bretagne et quelques autres d’Irlande. +33 7 81 01 36 10 http://harmonielaseynoise.free.fr/ Salle Aillaud 7 boulevard Gounod La Seyne-sur-Mer

