Soirée St Patrick La Clef, 17 mars 2022, Brioude.

Soirée St Patrick

La Clef, le jeudi 17 mars à 20:00

Depuis 3 ans, Laetitia Sciacca et Nicolas Bieri (de l’école de musique Shamrock School) animent une fois par mois un atelier de Musique Celtique et Irlandaise en partenariat avec l’école de Musique du Brivadois. Nous sommes heureux de vous présenter enfin le fruit de ces rencontres musicales. Ce soir, vous pourrez découvrir et apprécier des Jigs, des Reels, des Hornpipes et aussi des balades chantées et jouées par un ensemble de 8 musiciens : voix, whistle, violons, guitares, banjo, accordéon et bodhran. Venez fêter avec nous la Saint Patrick !

Participation libre

Musique irlandaise

La Clef Brioude, 53 rue de la Pardige Brioude Haute-Loire



