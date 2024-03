Soirée St Patrick Girobar et concert Ratières, lundi 18 mars 2024.

Soirée St Patrick Girobar et concert Ratières Drôme

Et pour un retour en fanfare, on fête la Saint Patrick à Commune de Ratières avec la compagnie Zigomaclik !!

Ça va envoyer du steak alors prends un bon pull-over* et viens retrouver le Gyrobar et Eos pizza pour une première soirée de concert !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 19:00:00

fin : 2024-03-18

Le village

Ratières 26330 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes gyrobar26@gmail.com

L’événement Soirée St Patrick Girobar et concert Ratières a été mis à jour le 2024-03-08 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche