Soirée St Patrick à la Guinguette aux perroquets Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Soirée St Patrick à la Guinguette aux perroquets Arles, 19 mars 2022, Arles. Soirée St Patrick à la Guinguette aux perroquets En Camargue 494, chemin de Robert Arles

2022-03-19 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-19 En Camargue 494, chemin de Robert

Arles Bouches-du-Rhône 20 20 Que vous chantiez en public ou sous votre douche, le micro de la guinguette aux perroquets vous est ouvert. Rendez-vous pour la Saint Patrick ! Samedi 19 mars, fêtez la Saint Patrick et dinez à la guinguette aux perroquets. laguinguetteauxperroquets@gmail.com +33 7 49 82 20 99 https://la-guinguette-aux-perroquets.eatbu.com/ Que vous chantiez en public ou sous votre douche, le micro de la guinguette aux perroquets vous est ouvert. Rendez-vous pour la Saint Patrick ! En Camargue 494, chemin de Robert Arles

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Arles Adresse En Camargue 494, chemin de Robert Ville Arles lieuville En Camargue 494, chemin de Robert Arles Departement Bouches-du-Rhône

Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Soirée St Patrick à la Guinguette aux perroquets Arles 2022-03-19 was last modified: by Soirée St Patrick à la Guinguette aux perroquets Arles Arles 19 mars 2022 Arles Bouches-du-Rhône

Arles Bouches-du-Rhône