Bas-Rhin Niederlauterbach La brasserie du Garcon pointu vous propose une soirée Saint Patrick (un peu en avance…) animée par L’Officine du Gueux ,

Au programme dès 20h30 de la musique Celte, Irlandaise et quelques classiques français revisités pour l’occasion. Au menu à partir de 18h30, l’ensemble de nos burgers en version carnivore et végétarien, sans oublier notre burger Irlandais spécialement créé pour l’occasion !

