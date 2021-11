Montreuil Aux longs quartiers Montreuil, Seine-Saint-Denis soirée » Speed Shooting, votre portrait-minute en noir & blanc » Aux longs quartiers Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Aux longs quartiers, le vendredi 17 décembre à 19:00

Oh joie !! E n f i n !! La revoilà !! Ça faisait un sacré bail car la dernière soirée SpeedShooting date de plus d’un an… Allllleeeez ! Venez vous amuser à vous faire faire un beau portrait… En solo pour le cv, en couple et en famille, avec vos potes… L’important c’est de rester vous-même ! Moi jem’occupe de vous faire oublier mon appareil photo ! Hâte de vous y (re)-voir !!

participation libre en conscience, à p de 7 euros

Venez vous faire tirer le portrait ! Aux longs quartiers 54 rue Gambetta, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-17T19:00:00 2021-12-17T22:00:00

