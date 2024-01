Soirée spectacles en famille Ouanne, samedi 24 février 2024.

18h « Le Loup en slip » les Coureurs de Toits, Théâtre d’objet, marionnettes, à partir de 3ans.

19h « La Légende de l’AMOUeRte », Compagnie de Bois et d’Os, Marionnettes, à partir de 5ans.

19h40 Entracte animé par Georges et Georgette, Close up.

21h « Le Cabarash »-Les Artist’Ô’Chap, cirque et magie avec Cirqum Solo, Henri Poitiers, La Compagnie San nom, tout public.

Restauration et buvette sur place. Réservation conseillée. EUR.

Salle des fêtes

Ouanne 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-ouanne@wanadoo.fr

