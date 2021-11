Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Soirée spectacles] Collectif Rotule Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Soirée spectacles] Collectif Rotule Dieppe, 20 novembre 2021, Dieppe. Atelier 13 / 11 avenue Normandie-Sussex

2021-11-20

Pour son premier événement, le nouveau collectif pluridisciplinaire Rotule vous propose une série de concerts, de performances d'arts sonores, de danse et de poésie. Avec Louis Freres, Xavière Fertin, Céline Denain, Florence Crouïgneau, Philippe Pennanguer, Hélène Desplat, Emmanuel Lalande, Mathias Denain et Michel Robakowski, Laurent Gaillardon.

