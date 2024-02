Soirée spectacle Soirée cabaret avec Dans’Attitude Salle des fêtes de Mios Mios, samedi 24 février 2024.

Soirée spectacle Soirée cabaret avec Dans’Attitude Salle des fêtes de Mios Mios Gironde

Les bénévoles de Dans’Attitude vous proposent une soirée spectacle sur le thème du cabaret samedi 24 février à la Salle des Fêtes de Mios.

Au menu du repas

– Entrée pétillante: assortiment de mignardises et coupe.

Ou

– Entrée soft: assortiment de mignardises et cocktail sans alcool.

Ou

– Entrée kid (-10ans): gâteau au chocolat et jus de fruit.

Continuez la soirée avec Dj Niko G pour vous amuser sur la piste. Une buvette sera à disposition toute la soirée !

Ouverture des portes à 20h15.

Début du show à 21h.

Réservation et billetterie sur Hello Asso https://www.helloasso.com/associations/dans-attitude/evenements/soiree-cabaret-dans-attitude

Un très beau moment dansant à ne surtout pas rater. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:00:00

fin : 2024-02-24 23:30:00

Salle des fêtes de Mios Allée de Vallon de San Vicente

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine dansattitude@orange.fr

L’événement Soirée spectacle Soirée cabaret avec Dans’Attitude Mios a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Coeur Bassin