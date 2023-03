Soirée spectacle Salle de la Mutualité Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy

Soirée spectacle Salle de la Mutualité, 10 mars 2023, Vichy . Soirée spectacle 35 boulevard de la Mutualité Salle de la Mutualité Vichy Allier Salle de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité

2023-03-10 18:30:00 18:30:00 – 2023-03-10 22:00:00 22:00:00

Salle de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité

Vichy

Allier EUR 16 20 Organisée par l’Association du Quartier des Graves-Romains. ass.desgraves@orange.fr Salle de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy

dernière mise à jour : 2023-02-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Vichy Adresse Vichy Allier Salle de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville Salle de la Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy

Vichy Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy /

Soirée spectacle Salle de la Mutualité 2023-03-10 was last modified: by Soirée spectacle Salle de la Mutualité Vichy 10 mars 2023 35 boulevard de la Mutualité Salle de la Mutualité Vichy Allier Allier Salle de la Mutualité Vichy

Vichy Allier