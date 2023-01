Soirée Spectacle Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Saint-Sorlin-en-Valloire Catégories d’Évènement: Drôme

2023-02-11 19:30:00 19:30:00 – 2023-02-12 03:00:00 03:00:00

Drôme Saint-Sorlin-en-Valloire EUR Venez passer une agréable soirée en compagnie de Pierre Luc et Véronique!

Soirée organisée par le Basket de St Sorlin. basketstsorlin@gmail.com +33 7 50 83 72 38 Salle polyvalente de St Sorlin en Valloire 1508 les nouvelles ecoles Saint-Sorlin-en-Valloire

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

