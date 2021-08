Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hérault, Villeneuve-lès-Béziers SOIREE SPECTACLE REVUE DIAM’S ET MAGICIENS Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Béziers Hérault La Revue Diam’s vous propose son spectacle “Tour du Monde”, suivi par le duo de magiciens, Grégory et Magali.

Entrée libre Afin de respecter les nouvelles directives gouvernementales et pour vous permettre d’assister à nos événements en toute sécurité le Pass Sanitaire est obligatoire.

Pour rappel votre Pass Sanitaire est valable si :

– vous possédez un certificat de vaccination

– vous possédez un test négatif (PCR ou antigénique) de moins de 72h

