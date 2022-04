Soirée-spectacle musical du Club Lapanouse Détente Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Catégories d’évènement: Aveyron

Sévérac-d'Aveyron

Soirée-spectacle musical du Club Lapanouse Détente Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron, 8 octobre 2022, Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron. Soirée-spectacle musical du Club Lapanouse Détente Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

2022-10-08 – 2022-10-08

Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron Aveyron Sévérac d’Aveyron Rendez-vous dès 19h30 !

Animation par Chris Evans.

Plus d’informations à venir, programme en cours d’élaboration.

Lieu indéterminé à ce jour. Le Club Lapanouse Détente vous propose son repas-spectacle-danse ! Rendez-vous dès 19h30 !

Animation par Chris Evans.

Plus d’informations à venir, programme en cours d’élaboration.

Lieu indéterminé à ce jour. Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac

Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron

dernière mise à jour : 2022-04-27 par OFFICE DE TOURISME DE SEVERAC LE CHATEAU

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Sévérac-d'Aveyron Autres Lieu Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Adresse Ville Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron lieuville Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Departement Aveyron

Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/severac-daveyronseverac-daveyron/

Soirée-spectacle musical du Club Lapanouse Détente Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron 2022-10-08 was last modified: by Soirée-spectacle musical du Club Lapanouse Détente Sévérac d’Aveyron Sévérac d’Aveyron Sévérac d'Aveyron Sévérac d'Aveyron 8 octobre 2022 Aveyron Sévérac-d'Aveyron

Sévérac d'AveyronSévérac d'Aveyron Aveyron