Albi Albi Albi, Tarn Soirée spectacle “LA SOUBIRANE” Albi Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Soirée spectacle “LA SOUBIRANE” Albi, 3 août 2021, Albi. Soirée spectacle “LA SOUBIRANE” 2021-08-03 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-03 Hôtel Reynès 14 rue Timbal

Albi Tarn Dans le cadre de la programmation « hors les murs » du Musée-mine départemental de Cagnac-les-Mines un concert gratuit vous est proposé ! reservation@tourisme-tarn.com +33 5 63 77 32 30 https://www.tourisme-tarn.com/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par Tarn Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Albi Adresse Hôtel Reynès 14 rue Timbal Ville Albi lieuville 43.928#2.1469