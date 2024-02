Soirée spectacle et théâtre avec la compagnie Élement 139 Salle polyvalente Paron, samedi 9 mars 2024.

La Compagnie Élement 139 présente :

« Art » de Yasmina REZA à 17h

Une toile peinte en blanc avec des fins liserés blancs transversaux provoque un examen de conscience comique, acerbe et lucide sur le thème de l’art contemporain et de l’amitié. Venez vous dérider avec cette célèbre pièce qui n’a pas pris une ride depuis sa création !

Durée 1h30.

« Ami-e chemin », spectacle théâtral et musical en hommage à Claude Nougaro à 19h

Nourri par le splendide répertoire de CLAUDE NOUGARO et articulé autour du texte Plume d’ange, ANNA-C met en lumière la relation homme femme et lui redonne une perspective universelle l’homme et la femme sont deux amis avant toute chose …

Durée 1h10

« C’est beau la vie », spectacle musical en hommage à Jean Ferrat à 20h30

Découvrez l’intervention talentueux de Dominique Vernay pour un 100% Jean Ferrat.

Durée 1h20

Entracte et buvette en chaque spectacle

Réservation conseillée 30 30 EUR.

