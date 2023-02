Soirée spectacle et repas Sahune Sahune Catégories d’Évènement: Drôme

Sahune

Soirée spectacle et repas, 4 mars 2023, Sahune Sahune. Soirée spectacle et repas Salle des fêtes Sahune Drome

2023-03-04 19:00:00 19:00:00 – 2023-03-04 21:00:00 21:00:00 Sahune

Drome Sahune EUR 25 25 L’apéritif et le repas servis à table. Animation par Jean-Bernard Plantevin et son groupe.

Repas : soupe d’épautre garnie, fromage, dessert, vin compris. marguerites.4842@orange.fr http://amis-vieux-sahune.fr/ Sahune

dernière mise à jour : 2023-02-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Sahune Autres Lieu Sahune Adresse Salle des fêtes Sahune Drome Ville Sahune Sahune lieuville Sahune Departement Drome

Sahune Sahune Sahune Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sahune sahune/

Soirée spectacle et repas 2023-03-04 was last modified: by Soirée spectacle et repas Sahune 4 mars 2023 Drôme Sahune Sahune, Drôme Salle des fêtes Sahune Drome

Sahune Sahune Drome