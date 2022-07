Soirée spectacle et guinguette à Côté Rocher « La folle histoire de Rocamadour ! »

2022-07-18 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-26 » Mais quelle est gourde ! »

Quand soeur Dominique se laisse porter au grès du vent, un coup de sifflet de Soeur Catherine la mère supèrieure et hop ! Ca file droit ! C’est dans un cadre pittoresque, qu’elles vont vous raconter avec humour la « Presque » véritable histoire de Rocamadour comme vous ne l’imaginez pas !!!

Elles vous attendent pour 1 heure de spectacle en plein air destiné à toute la famille, les petits comme les grands…

Ce duo ne vous laissera pas indifférent !

L’assiette repas à 19h30

+ Spectacle à 21h30

+ ambiance guinguette jusqu’à minuit

La Guinguette des grands : Kir offert, salade, tomates cerises, délice du terroir au foie gras de canard, pâté au piment d’Espelette, anchaud, fromage Rocamadour et cornettes noix et noisettes et sa crème anglaise

26 € / pers

La guinguette des petits ( – 12 ans ) Sirop à l’eau, Assiette repas : Salade, tomates, jambon de pays,

tome de vache et glace.

19 € / enfant

