Dans le cadre de l’appel à projet mal-être lancé par la Caisse centrale de la MSA, le service Action Sanitaire et Sociale de la MSA Auvergne a souhaité mettre en place une action par département.

Dans ce cadre, une Soirée Spectacle et Débat est organisé en Haute-Loire, dans le but de briser les tabous et libérer la parole sur la question du mal-être sur les territoires ruraux.

Le spectacle « Un temps de cochon » est présenté par « En compagnie des oliviers« , pièce construite à partir d’une douzaine de témoignages d’agriculteurs.

! Spectacle GRATUIT (Destiné aux adultes) suivi d’un buffet offert par la MSA Auvergne !

Présentation du spectacle :

« Travail, fatigue, mal de dos, sécheresse, regard de la société, formalités administratives, mais aussi nature, animaux, bonheur de nourrir les autres… Plus qu’un métier, l’agriculture c’est une vie… Et des fois… la vie… »

Depuis plus de dix ans «En compagnie des oliviers» poursuit son travail en direction du monde agricole aujourd’hui plus qu’hier malmené par les conjonctures économiques et sociales.

Comme une ode à ce métier qui nourrit les hommes, ce spectacle essaie de comprendre pourquoi et comment certains sont arrivés au bout de ce qu’ils pouvaient supporter…

Renseignements auprès de Mme PAULIN Blandine, Travailleur social MSA Auvergne : 04.71.07.15.10

Soirée Spectacle et Débat Salle Polyvalente des Estables Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T22:00:00+01:00

Spectacle gratuit