Thenay Indre Thenay Au programme: – 18h: spectacle “que dois-je comprendre des animaux? (théâtre, musique et danses) puis “il en fallait deux” (cirque).

20h30: début des concerts avec “Cantus Corvi” (chanson pirate) et Aki Agora (électro-rock-instrumental)

© La Meute

