Soirée spectacle et concert de Barakah au profit de Soutien Migrants Redon Le petit théâtre Notre Dame Redon, vendredi 16 février 2024.

Soirée avec la compagnie Barakah

1ere partie Création inédite « Et dans son chant, le Monde parle », fable de 35 minutes pour tout public.

2ème partie Concert Barakah, voyage musical des Balkans à l’Iran (1h15) avec une chanteuse et 4 musiciens (guitare, oud, contrebasse, accordéon diatonique et clarinette).

Née du désir partagé d’oublier les frontières… de sortir du cadre… et de surprendre tout en s’amusant, la Compagnie Barakah rassemble une tribu d’artistes de tous poils réunis par leur curiosité de l’autre et leur goût pour la convivialité.

Participation libre au profit de l’association Soutien Migrants Redon. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16 23:30:00

Le petit théâtre Notre Dame 1 Quai Robert Surcouf

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne soutienmigrants.redon@gmail.com

