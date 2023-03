Soirée spectacle et bal trad ! Cardaillac Cardaillac Catégories d’Évènement: Cardaillac

Lot

Soirée spectacle et bal trad !, 11 mars 2023, Cardaillac Cardaillac. Soirée spectacle et bal trad ! salle des fêtes Cardaillac Lot

2023-03-11 20:30:00 – 2023-03-11 Cardaillac

Lot Cardaillac 20h30 spectacle musical : Au fil de la vie par le Pimparèla Quartet

21h30 Bal Trad’ animé par Xavier et Co L’association, les rendez-vous du Sécadou, présente une soirée spectacle suivi d’un bal trad.

Au fil de la vie, c’est une création élaborée par quatre amies…

« Avèm imaginat aquèl pichon espectacle que fa tornar viure qualques moments de la

vida de femnas, a l’entorn de la debuta dèl sègle passat . »

(Nous avons imaginé ce mini spectacle qui fait revivre quelques moments de la vie des femmes au début du siècle dernier )

Les couleurs symbolisent les différentes tranches de vie :

le noir pour la vieillesse, la tristesse,

le blanc pour la petite enfance,

le bleu pour l’adolescence,

le rouge pour la femme épanouie.

« Tot aquò presentat amb musicas, cants, dansas e conta ( tradicion e creacion ) Bon espectacle » rdvsecadou46@

Cardaillac

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Cardaillac, Lot Autres Lieu Cardaillac Adresse salle des fêtes Cardaillac Lot Ville Cardaillac Cardaillac Departement Lot Lieu Ville Cardaillac

Cardaillac Cardaillac Cardaillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cardaillac cardaillac/

Soirée spectacle et bal trad ! 2023-03-11 was last modified: by Soirée spectacle et bal trad ! Cardaillac 11 mars 2023 Cardaillac Lot salle des fêtes Cardaillac Lot

Cardaillac Cardaillac Lot