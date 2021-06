Genillé Genillé Genillé, Indre-et-Loire Soirée spectacle en extérieur -Bateau et Rosie Volt Genillé Genillé Catégories d’évènement: Genillé

Indre-et-Loire

Soirée spectacle en extérieur -Bateau et Rosie Volt Genillé, 26 juin 2021-26 juin 2021, Genillé. Soirée spectacle en extérieur -Bateau et Rosie Volt 2021-06-26 – 2021-06-26

Genillé Indre-et-Loire Genillé 12 13 EUR Soirée spectacles

1ere partie: » Bateau » de la compagnie « les hommes sensibles », dès 5 ans

2e partie: « Rosie Wolt Yadewatts », dès 10 ans

La réservation est très fortement conseillée, nombre de places limité

N’hésitez pas à apporter votre pique nique ou profiter d’une petite restauration sur place Soirée spectacles

1ere partie: » Bateau » de la compagnie « les hommes sensibles », dès 5 ans

2e partie: « Rosie Wolt Yadewatts », dès 10 ans

La réservation est très fortement conseillée, nombre de places limité

N’hésitez pas à apporter votre pique nique ou profiter d’une petite restauration sur place nacelculture@gmail.com +33 6 40 42 03 90 http://www.nacelculture.fr/ Soirée spectacles

1ere partie: » Bateau » de la compagnie « les hommes sensibles », dès 5 ans

2e partie: « Rosie Wolt Yadewatts », dès 10 ans

La réservation est très fortement conseillée, nombre de places limité

N’hésitez pas à apporter votre pique nique ou profiter d’une petite restauration sur place Soirée spectacles

1ere partie: » Bateau » de la compagnie « les hommes sensibles », dès 5 ans

2e partie: « Rosie Wolt Yadewatts », dès 10 ans

La réservation est très fortement conseillée, nombre de places limité

N’hésitez pas à apporter votre pique nique ou profiter d’une petite restauration sur place Romain Faugeron

Détails Catégories d’évènement: Genillé, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Genillé Adresse Ville Genillé lieuville 47.18474#1.09216