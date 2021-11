Wattrelos Le Touareg Nord, Wattrelos Soirée spectacle au restaurant Le Touareg Le Touareg Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Venez chavirer le samedi samedi 13 novembre à partir de 19h00 avec le spectacle proposé par le Touareg ! Et découvrir ce lieu atypique et mythique. Une danseuse orientale déploie tout son savoir-faire pour vous faire passer un moment dont vous vous souviendrez ! Tout en dégustant votre repas fait des mets les plus fins, vous pourrez admirer le talent de cette artiste Nora Rayanna, bercée par la musique orientale qui parachève de vous transporter au pays des milles et une nuits ! Vendredi 13 novembre 2021 au restaurant le Touareg Tarif : 39€ par personne (spectacle et repas) Réservation au 06 25 71 55 46 ou 0950 457 284 ——– Au menu: Couscous 3 Viandes 1 aperitif maison 1 bouteille( rouge,rosé ou blanc) pour 4 personnes Thé ou Café accompagné de gâteau maison . à Wattrelos Le Touareg 115 rue du Gauquier Wattrelos Wattrelos Beaulieu Nord

