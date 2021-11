Soirée spectacle au DOC à Saint-Germain-d’Ectot Aurseulles, 5 février 2022, Aurseulles.

Soirée spectacle au DOC à Saint-Germain-d'Ectot

2022-02-05 16:00:00

Aurseulles Calvados Aurseulles

OPÉRAMUSE’BOUCHE – musique classique, opéra

Et si l’opéra était un prétexte à la poésie, au rire et à l’humour ? Mi-oiseau, mi-femme, telles des virtuoses de la cabriole vocale, tel un colibri battant des ailes à vive allure, Opéramuse’bouche offre des thèmes connus, des troubadours à l’opéra, de Ravel à Puccini, pour de jeunes oreilles curieuses ! En passant par l’anglais, l’italien, l’allemand et même le français, osons le risque, avec quelques touches en espagnol, arabe, russe… Opéramuse’bouche se veut une découverte de la musique classique vocale.

Durée 30 min.

contact@le-doc.fr +33 2 31 96 61 45 http://www.le-doc.fr/

LE DOC

Centre Culturel Le DOC 24 rue de la Croix des Landes Aurseulles

dernière mise à jour : 2021-11-26 par