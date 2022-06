Soirée spectacle au Courtau des Esclozes : La magie de la lune Campan Campan Catégories d’évènement: Campan

Hautes-Pyrénées

Soirée spectacle au Courtau des Esclozes : La magie de la lune Campan, 13 juillet 2022, Campan. Soirée spectacle au Courtau des Esclozes : La magie de la lune

PAYOLLE au Courtau des Esclozes Campan Hautes-Pyrénées au Courtau des Esclozes PAYOLLE

2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-13

au Courtau des Esclozes PAYOLLE

Campan

Hautes-Pyrénées Campan Avec :

– Les Pastourelles de Campan

– Alain le conteur

– Pierre le guitariste

et notre amie La Lune Rendez-vous sur le site des Esclozes à 19h00 – Parcours fléché

Réservation obligatoire , limite des inscriptions dimanche 10 juillet

Tél Didier : 06 04 40 35 71

Tarifs : Adultes 10€ – Enfants – de 10 ans 5€ Soirée spectacle , grillades +33 6 04 40 35 71 Avec :

– Les Pastourelles de Campan

– Alain le conteur

– Pierre le guitariste

et notre amie La Lune Rendez-vous sur le site des Esclozes à 19h00 – Parcours fléché

Réservation obligatoire , limite des inscriptions dimanche 10 juillet

Tél Didier : 06 04 40 35 71

Tarifs : Adultes 10€ – Enfants – de 10 ans 5€ au Courtau des Esclozes PAYOLLE Campan

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Campan, Hautes-Pyrénées Other Lieu Campan Adresse Campan Hautes-Pyrénées au Courtau des Esclozes PAYOLLE Ville Campan lieuville au Courtau des Esclozes PAYOLLE Campan Departement Hautes-Pyrénées

Campan Campan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/campan/

Soirée spectacle au Courtau des Esclozes : La magie de la lune Campan 2022-07-13 was last modified: by Soirée spectacle au Courtau des Esclozes : La magie de la lune Campan Campan 13 juillet 2022 PAYOLLE au Courtau des Esclozes Campan Hautes-Pyrénées

Campan Hautes-Pyrénées