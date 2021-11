Waziers Bibliothèque Louis Aragon Nord, Waziers Soirée spectacle à la bibliothèque Bibliothèque Louis Aragon Waziers Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque Louis Aragon, le samedi 22 janvier 2022 à 19:00

**Conte « Une Princesse pas sorcière » d’Annguéléïa Spectacles** Il était une fois une jeune princesse qui s’appelait Louise de Valois et qui n’aspirait qu’à une chose : l’amour. Un jour, elle découvre une mystérieuse valise verte qui va bouleverser sa vie en l’entraînant dans le monde fabuleux de la sorcellerie… Ce spectacle merveilleux, truffé d’humour et de fantaisie, ravit petits et grands. Le public participe aux expérimentations de potions et autres formules magiques afin de faire apparaître celui que la belle attend depuis si longtemps… Conte « Une Princesse pas sorcière » d’Annguéléïa Spectacles Bibliothèque Louis Aragon 58 rue Pasteur 59119 Waziers Waziers Nord

