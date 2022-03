Soirée Spéciales “Vieilles pellicules” Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Clamecy Nièvre Clamecy Dans le cadre du programme Allumeurs des toiles, venez assister à une soirée spéciale “Vieilles Pellicules” ! Au programme : En première partie, projection du court-métrage / documentaire : “Les amoureux de la pellicule” de Fréderic Rolland.

