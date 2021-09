Saint-Chinian Saint-Chinian Hérault, Saint-Chinian SOIRÉE SPECIALE VINS ET CHOCOLATS Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian

SOIRÉE SPECIALE VINS ET CHOCOLATS Saint-Chinian, 9 octobre 2021, Saint-Chinian. SOIRÉE SPECIALE VINS ET CHOCOLATS 2021-10-09 – 2021-10-09

Saint-Chinian Hérault Participez à une dégustation inédite : des chocolats présentés par Christian Roux, chocolatier ; Des vins sélectionnés par l’Espace Vin… Soirée limitée à 20 personnes, sur réservation Soirée Vins et Chocolats +33 4 67 38 23 18 Participez à une dégustation inédite : des chocolats présentés par Christian Roux, chocolatier ; Des vins sélectionnés par l’Espace Vin… Soirée limitée à 20 personnes, sur réservation dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Chinian Autres Lieu Saint-Chinian Adresse Ville Saint-Chinian lieuville 43.42038#2.94807