Soirée spéciale – Saison déconfinées bis Dix (Le) Maison de Quartier Nantes

Nantes

Soirée spéciale – Saison déconfinées bis Dix (Le) Maison de Quartier, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Nantes. 2021-07-17

Horaire : 20:00 20:20

Gratuit : oui 19h : Fauve Humain par Ouvrir l’horizon Duo de cirque aérien / 30 minutes / tout public Fauve humain est une création originale dans le cadre des paniers artistiques proposés par Ouvrir l’horizon. Un panier artistique, c’est la réunion de 2 à 3 artistes qui n’ont jamais collaboré ensemble pour la création d’une « petite forme inédite » jaillissant de leur imaginaire, de leur adaptabilité et de leur capacité de création. Fauve humain est un exemple de collaboration artistique entre deux jeunes circassiens issus de l’école de cirque La Volière à Saint-Nazaire. 20h : T.R.E.S.E.D par Groupe fluo Danse et architecture / 20 minutes / tout public Une planche posée à la verticale se dresse comme un double. Dans ce « face à face » la règle est simple : elle doit rester debout, il s’agit alors d’en retenir la chute. T.R.E.S.E.D explore le point de chute pour questionner sa propose verticalité. Une chorégraphie sculpturale faite d’équilibres fragiles, oscillant entre force et légereté, grâce et tension. 21h : Subutex par Kiosk Musique, jazz /50 minutes / tout public SubuteX pourrait être le substitut d’une formation née dans les 90’s : un esprit grunge déjanté, un « je m’en foutisme » pas du tout en accord avec notre société en marche. À grand coup de riffs, le power trio instrumental invente un répértoire où l’improvisation côtoie les frontières de l’afro-jazz, du rock indé, du post-punk… affranchi des barrières esthétiques. Dix (Le) Maison de Quartier 10 Place des Garennes Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes

