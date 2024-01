SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN LE MÉLICE Montpellier, mercredi 14 février 2024.

SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN LE MÉLICE Montpellier Hérault

Célébrez l’amour avec une soirée inoubliable au Melice, au bassin Jacques Cœur à Montpellier !

Rejoignez-nous pour une soirée spéciale Saint-Valentin.

Profitez d’un menu à 49 €, conçu avec amour pour rendre votre soirée encore plus spéciale

Réservez votre table dès maintenant et laissez-vous emporter par une ambiance romantique et autour du bassin jacques cœur EUR.

216 Rue Elie Wiesel

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 19:00:00

fin : 2024-02-14 23:00:00



