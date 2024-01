SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN AU 3T THEATRE DES 3T Toulouse, mercredi 14 février 2024.

SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN AU 3T THEATRE DES 3T Toulouse Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

Quoi de mieux qu’une soirée au théâtre pour surprendre votre moitié le soir de la Saint Valentin ?

Au programme : 2 horaires, 6 spectacles, des rires, des apéro tapas…

Le cocktail parfait pour une soirée love to love !

A 18h45 :

– Trop Parfaite !

C’est un succès ! Une pièce déjantée, signée Gérard Pinter, qui soignera votre envie de « trop parfait ». Performance remarquable des comédiens, à découvrir d’urgence !

– Le Gai mariage

Reprise exceptionnelle pour cette comédie à succès écrite par les auteurs de La vérité si je mens. C’est frais, décalé et toujours d’actualité, une semaine après on en rit encore !

– Faites l’amour, pas des gosses !

Avoir un enfant c’est que du bonheur… Enfin presque ! Croyez-nous, cette comédie est à pleurer de rire !!

A 21h :

– J’ai envie de toi

Après plus de 500 représentations en France, Suisse et Belgique, J’ai envie de toi, la comédie de Sébastien Castro et José Paul poursuit au 3T !

– Psy, sex and fun

Prix du meilleur auteur pour cette comédie drôlissime et surprenante… Comment faire quand le psy qui est censé sauver votre couple fait tout pour le détruire ?!

– Chéri, on se dit tout !

Cette comédie de couple fait l’unanimité ! Du plaisir à l’état pur et des comédiens gonflés à bloc, on est fans !

Cette année, célébrez l’amour avec humour au 3T !

.

THEATRE DES 3T 40 Rue Gabriel Péri

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@3tcafetheatre.com



Mise à jour le 2024-01-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE