SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN AU 3T THEATRE DES 3T Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN AU 3T THEATRE DES 3T, 14 février 2023, Toulouse . SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN AU 3T 40 Rue Gabriel Péri THEATRE DES 3T Toulouse Haute-Garonne THEATRE DES 3T 40 Rue Gabriel Péri

2023-02-14 – 2023-02-14

THEATRE DES 3T 40 Rue Gabriel Péri

Toulouse

Haute-Garonne 22 EUR Au programme : 2 horaires, 6 spectacles, des rires, des apéro tapas…

Le cocktail parfait pour une soirée love to love ! A 19H :

– Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort

– La Moustache

– Faites l’amour, pas des gosses ! A 21h :

– Chéri, on se dit tout !

– J’ai envie de toi

– Psy, sex and fun Cette année, célébrez l’amour avec humour au 3T ! Quoi de mieux qu’une soirée au théâtre pour surprendre votre moitié le soir de la Saint Valentin ? contact@3tcafetheatre.com +33 5 61 63 00 74 http://www.3tcafetheatre.com/ THEATRE DES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne THEATRE DES 3T 40 Rue Gabriel Péri Ville Toulouse lieuville THEATRE DES 3T 40 Rue Gabriel Péri Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse /

SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN AU 3T THEATRE DES 3T 2023-02-14 was last modified: by SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-VALENTIN AU 3T THEATRE DES 3T Toulouse 14 février 2023 40 Rue Gabriel Péri THEATRE DES 3T Toulouse Haute-Garonne Haute-Garonne THEATRE DES 3T Toulouse

Toulouse Haute-Garonne