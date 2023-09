Soirée spéciale Rentrée littéraire Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Soirée spéciale Rentrée littéraire Bibliothèque Amélie Paris, 14 octobre 2023, Paris. Le samedi 14 octobre 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr

Les bibliothécaires vous présenteront leur sélection de nouveautés et leurs coups de cœur de la rentrée !

Puis la parole vous sera donnée pour partager vos propres lectures. Au

programme : une présentation de notre sélection de la rentrée parmi les

nombreux titres publiés ces dernières semaines ; pour celles et ceux qui

le souhaitent, un échange sur vos dernières lectures et peut-être coups de

cœur, ainsi que vos suggestions pour compléter nos collections. Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-amelie-1692 +33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

@pixabay Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Amélie Adresse 164 rue de Grenelle Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Amélie Paris latitude longitude 48.857995,2.308717

