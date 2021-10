Soirée spéciale pour la Syrie L’Institut du Monde Arabe, 18 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 18 octobre 2021

de 20h à 22h

gratuit

Dix ans après le début de la révolution syrienne pour la liberté, la justice et la dignité en Syrie, et d’autant d’années de guerre et de destructions, l’IMA organise une soirée spéciale pour la Syrie, à l’initiative de la musicienne Naissam Jalal et de la cinéaste Hala Alabdalla.

Le programme

« Où en est la Syrie aujourd’hui ? » par Agnès Levallois

Spécialiste du Moyen-Orient, Agnès Levallois a vécu deux ans en Syrie. Elle est aujourd’hui vice-présidente de l’iReMMO, maîtresse de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique et chargée de cours à Sciences Po.

Concert | La Chica : voix piano, compositions, textes

Il y a du sacré dans la voix de La Chica. Son incantation nous délivre de la pesanteur, son corps ondule, entraînant par mimétisme nos corps. Danse des sons, des mots, des cris, des idiomes, des doigts. De son clavier, comme une chamane, elle pilote et dirige notre transe. Tour à tour femme guerrière ou poétesse, sa voix enveloppe, envoûte, caresse, rassemble des forces parfois contradictoires dans un récit dynamique.

« Les intimités déchirées » | par Garance Le Caisne

Journaliste indépendante et auteure, spécialisée sur les prisons et les disparitions forcées en Syrie, ainsi que les questions de justice. Son ouvrage Opération César, au cœur de la machine de mort syrienne est paru en avril 2017.

Concert | Sandra Nkake [ELLES]

Un moment de musique sensible, organique et quasi acoustique mené par la chanteuse Sandra Nkake. Des chansons écrites et composées par des femmes qui ont résonné en elle et accompagné son chemin de vie. Une ode à la douceur, à la lenteur et à la bienveillance.

Avec : Sandra Nkaké, chant et guitare – Jî Drû, flûte traversière et chant – Paul Colomb, violoncelle et chant – Diliana Vekhoff, lumières – Alan Le Dem, son

« Jeunesse, exil et révolution, dix ans après le soulèvement en Syrie » par Hana Jaber

Directrice exécutive de la fondation Lokman Slim, Hana Jaber est chercheuse associée à la chaire Histoire du monde arabe contemporain au Collège de France. Spécialiste du monde arabe, en particulier des migrations et des réfugiés, elle a publié de nombreux ouvrages dans ces domaines.

Concert | Naïssam Jalal & Rhythms of Resistance, feat. Osloob & Mamani Keita

Flûtiste vertigineuse et compositrice prolifique, Naïssam Jalal invente un univers musical personnel et vibrant qui, tant sur le fond que sur la forme, redonne tout son sens au mot liberté. Sa trajectoire est ponctuée de perles discographiques et de prestigieuses récompenses dont une Victoire du jazz. « Un Autre Monde » marque les dix ans de son ensemble « Rhythms of Resistance ».

Rappeur, chanteur, auteur, compositeur, Osloob est une figure centrale du hip hop Palestinien.

Grande chanteuse malienne, la voix unique de Mamani Keita a résonné sur les scènes du monde entier.

Avec : Osloob , voix, rap – Mamani Keita, voix – Naïssam Jalal, flute, nay, voix, composition – Mehdi Chaib, saxophones et percussions – Karsten Hochapfel, guitare et violoncelle – Damien Varaillon, contrebasse – Arnaud Dolmen, batterie – Pierre Dachery, son

Remerciements aux intervenantes, artistes, musiciennes et musiciens, techniciennes et techniciens pour leur engagement et leur participation gracieuse à cette soirée.

Spectacles -> Autre spectacle

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

7, 10 : Jussieu (391m) 7 : Sully – Morland (411m) Bus 24,63,67,75,86,87 RER (B) et RER (C)



Contact : https://www.imarabe.org/fr

Spectacles -> Autre spectacle Étudiants;En famille

Date complète :

2021-10-18T20:00:00+02:00_2021-10-18T22:00:00+02:00

Diala Brisly