Parfondeval Aisne Parfondeval 14.9 14.9 14.9 Le Relais de la Chouette vous accueille pour une soirée spéciale moules frites et demi poulet frites salades le soir.

Pour agrémenter cette soirée concert de Falko et Valy à partir de 19h.

Pensez à réserver ! Relais de la Chouette dernière mise à jour : 2021-09-10 par SIM Picardie – OT du Pays de Thiérache

Lieu Parfondeval