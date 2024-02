Soirée spéciale nuit des étoiles d’hiver Cité des sciences et de l’Industrie Paris, vendredi 9 février 2024.

Soirée spéciale nuit des étoiles d’hiver De 17h à 18h, un spectacle gratuit (sur réservation*) « DJ Ciel, la teuf à Galilée » au planétarium ; De 18h à 22h, observation de Jupiter et ses satellites à l’œil nu et au télescope. Vendredi 9 février, 17h00 Cité des sciences et de l’Industrie Gratuit sur inscription (pour le spectacle au planétarium)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-09T17:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-09T17:00:00+01:00 – 2024-02-09T22:00:00+01:00

Le ciel d’hiver fera la part belle à Jupiter et aux constellation hivernales comme celle d’Orion avec ses étoiles lumineuses Bételgeuse et Rigel, offrant sans aucun doute un spectacle à ne pas manquer.

Après être venus fêter le 459e anniversaire de Galilée au planétarium, les médiateurs de la Cité des Sciences et de l’Industrie vous invitent à venir observer le ciel nocturne.

Au programme :

De 17h à 18h, un spectacle gratuit (sur réservation*) « DJ Ciel, la teuf à Galilée » au planétarium pour évoquer de manière festive les découvertes et le déroulé de la vie ce grand physicien, tour à tour philosophe, mathématicien et astronome et qui a notamment observé pour la première fois les satellites de la plus grosse planète du Système solaire qui sera observable ce soir-là.

De 18h à 22h, comme Galilée à son époque, vous pourrez observer Jupiter et ses satellites ainsi que les beauté du ciel nocturne d’hiver à l’œil nu et au télescope.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « email », « value »: « nuitsdesetoiles@universcience.fr »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/