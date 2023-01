Soirée spéciale – Nous, Femmes dans notre société Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne EUR Venez nombreux participer à une soirée spéciale dont le thème est « Nous, Femmes dans notre société ». À cette occasion, venez découvrir l’exposition du mois de janvier « Femmes dans la société » en partenariat avec la Médiathèque Départementale de Lot-et-Garonne. Lors de cette soirée, vous pourrez également assister à la projection du film « Corsage » qui sera suivi d’un échange autour d’un verre de l’amitié. Venez participer à une soirée spéciale dont le thème est « Nous, Femmes dans notre société ». À cette occasion, venez découvrir l’exposition du mois « Femmes dans la société » en partenariat avec la Médiathèque Départementale du 47. Vous pourrez également assister à la projection du film « Corsage »… +33 5 53 20 20 60 Mairie ©Mairie Miramont-de-Guyenne

