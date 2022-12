Soirée spéciale Noël au Centre aquatique Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Soirée spéciale Noël au Centre aquatique Argenton-sur-Creuse, 21 décembre 2022, Argenton-sur-Creuse . Soirée spéciale Noël au Centre aquatique 2 rue Lothaire Kubel Argenton-sur-Creuse Indre

2022-12-21 18:20:00 – 2022-12-21 Argenton-sur-Creuse

Indre Le centre aquatique organise le mercredi 21 décembre une soirée spéciale Noël, en partenariat avec la maison médicale, venez profiter des conseils d’une diététicienne , vous initier au Yoga avec Josette Badie et découvrir l’aquapaddle et l’aquabike. Le tout dans une ambiance festive. Réservation obligatoire Soirée spéciale Noël au centre aquatique +33 2 54 01 05 06 CENTRE AQUATIQUE ARGENTON SUR CREUSE ©centreaquatiqueargentonsurcreuse

Argenton-sur-Creuse

