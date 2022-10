Soirée spéciale jeux Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs EUR Venez découvrir ou redécouvrir le monde des jeux lors d’une soirée organisée par le FRIJEP au Foyer Rural de Moncey avec la participation de la boutique de jeux bisontine spécialisée « les Jeux de la Comté » (jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de cartes et jeux de figurines). A 20h. Entrée gratuite Petite restauration payante : gaufres, bières, jus de fruits, café. frijep.moncey@gmail.com Baume-les-Dames

