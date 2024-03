Soirée spéciale « Jazz Salé » Concert de Hugo Lippi Parc des Bruyères La Trinité-sur-Mer, vendredi 22 mars 2024.

Soirée spéciale « Jazz Salé » Concert de Hugo Lippi et son trio.

À partir de 12 grands standards de jazz, ces experts de l’improvisation vont nous faire redécouvrir la grande histoire du jazz au départ d’ Afrique, en passant par la Caraïbe et le Brésil, pour rejoindre les champs de coton de La Nouvelle-Orléans, les bars louches de Chicago et de New York, pour finir en Europe dans les jazz-clubs et imprégner la chanson et le cinéma »

Puis, l’équipe Jazz Salé annoncera en avant-première la programmation du festival Jazz Salé les 17, 18 et 19 mai 9 concerts à La Vigie et sous un chapiteau sur le port, le Off dans les restaurants et bars, la master-class au Lab’océan.

Les tarifs de la soirée sont les suivants

-tarif plein 22€50

-tarif adhérent 20€

-tarif réduit 12€

+ d’informations sur le site www.jazzsale.bzh

Billetterie sur le site, à l’office du tourisme de La Trinité-sur-Mer, sur les marchés de La Trinité-sur-Mer et de Carnac. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Parc des Bruyères Espace culturel la Vigie

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne

