SOIRÉE SPÉCIALE HARRY POTTER La Ferté-Bernard

Sarthe

2022-02-04 20:00:00 – 2022-02-04 23:00:00

2022-02-04 20:00:00 – 2022-02-04 23:00:00

La Ferté-Bernard Sarthe

« Par la barbe de Merlin ! »La librairie se transforme en repaire de sorciers le temps d'une soirée. Parez vous de votre plus belle robe de sorcier et venez vous affronter lors d'un tournoi des quatre maisons !N'oubliez pas de vous munir de votre baguette, elle pourrait vous être utile. Les places sont limitées, pensez à réserver auprès de vos libraires ou par mail papyruspaplib@gmail.com.

+33 9 70 35 96 30

