Soirée spéciale Halloween – Espace aquatique Linaë Tain-l’Hermitage, 28 octobre 2021, Tain-l'Hermitage. Soirée spéciale Halloween – Espace aquatique Linaë 2021-10-28 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-28 Espace aquatique Linaë 24, avenue Président Roosevelt

Tain-l’Hermitage Drôme Tain-l’Hermitage 18h : parcours effrayant

18h45 : RPM de l’horreur / aquazumba / sh’combat terrible

19h40 : chorée aquatique atroce

Dès 20h : soirée VIP cocktail et Blind Test

Faites vos équipes et tentez de remporter un mois offert sur votre abonnement. +33 4 75 06 91 90 http://www.espaceaquatiquelinae.fr/

