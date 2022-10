Soirée Spéciale Goya Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Bouches-du-Rhne À partir de 18h30 – DÉBAT/CONFÉRENCE : « Goya » Présentée par Jean-René ROUVIÈRE, Conférencier en Histoire de l’art Goya est le grand peintre du XVIII ème siècle que l’on connaît : portraitiste exceptionnel, admirable graveur, dessinateur hors pair. Irremplaçable témoin de son temps, grand artiste même de la « Condition Humaine ». Ce débat/Conférence se justifiera pleinement si il interroge quelques idées reçues, comme par exemple, « Goya peintre moderne » : Qu’est-ce que la modernité, qu’est-ce que « contemporain » d’ailleurs ? Et si Goya, au fond, n’est pas de ces génies dont l’œuvre, rare, a pu changer le monde ?

19h30 – Petite collation

20h – Film « L’OMBRE DE GOYA » de José Luis Lopez-Linares

Amoureux des arts et fin connaisseur de Goya, Jean-Claude Carrière nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer le mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les traces du peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus du monde du cinéma, de la littérature et de la musique montrant à quel point l’œuvre de Goya est influente 18h30 – DÉBAT/CONFÉRENCE

