Soirée spéciale food trucks Pierrelatte Catégories d’évènement: Drôme

Pierrelatte

Soirée spéciale food trucks, 11 juin 2022, Pierrelatte. Soirée spéciale food trucks Théâtre du Rocher Rue du Château Pierrelatte

2022-06-11 19:00:00 19:00:00 – 2022-06-11 23:30:00 23:30:00 Théâtre du Rocher Rue du Château

Pierrelatte 26700 Soirée de lancement. A partir de 20h30 l’orchestre Mascara animera votre soirée. Tous les titres sont interprétés par le groupe en direct : aucune séquence, aucun play-back ni bande enregistrée. Concert gratuit. Théâtre du Rocher Rue du Château Pierrelatte

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Pierrelatte Autres Lieu Pierrelatte Adresse Théâtre du Rocher Rue du Château Ville Pierrelatte lieuville Théâtre du Rocher Rue du Château Pierrelatte Departement Drôme

Pierrelatte Pierrelatte Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pierrelatte/

Soirée spéciale food trucks 2022-06-11 was last modified: by Soirée spéciale food trucks Pierrelatte 11 juin 2022

Pierrelatte Drôme