Soirée Spéciale Fête Nationale « Vive la France » Lannemezan

Lannemezan

Soirée Spéciale Fête Nationale « Vive la France »
2022-07-13 19:00:00

à la Grignotine Lannemezan

2022-07-13 19:00:00 – 2022-07-13

à la Grignotine LANNEMEZAN

Lannemezan

La Grignotine organise une soirée spéciale Fête Nationale « Vive la France ». Au programme :

Musique et Karaoké.

Le karaoké débutera aux alentours de 21h30. Repas :

Paella – 15€ – Réservations obligatoires au 06-13-06-62-11 ou 05-62-49-24-05.

