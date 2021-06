Chatillon-coligny La Bonne Fourchette Châtillon-Coligny Soirée spéciale fête de la musique La Bonne Fourchette Chatillon-coligny Catégorie d’évènement: Châtillon-Coligny

La Bonne Fourchette, le vendredi 18 juin à 19:00

Soirée spéciale fête de la musique organisée par La Bonne Fourchette, repas animé par Papy & Cie. Menu : brochette de bœuf/chipolatas avec ses frites maison, dessert au choix : mousse au chocolat ou salade de fruits. Soirée spéciale fête de la musique La Bonne Fourchette 9 Place Coligny, Chatillon-coligny Chatillon-coligny

2021-06-18T19:00:00 2021-06-18T23:00:00

La Bonne Fourchette
9 Place Coligny, Chatillon-coligny